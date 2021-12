Terza dose, Cts esprimerà il parere sulla quarantena ridotta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano già ricevuto la Terza dose del vaccino anti - Covid. Una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico sinei prossimi giornirichiesta di ridurre laper i contatti stretti che abbiano già ricevuto ladel vaccino anti - Covid. Una ...

Advertising

istsupsan : #Covid19 ??report esteso: il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose (tabel… - davidefaraone : E anche la terza dose è andata. Un grandissimo grazie al personale sanitario che non ha smesso di vaccinare nemmeno… - Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - TelleschiMarco : RT @EsercitoCrucian: #CTS, novembre: 'Terza dose copre fino a 10anni' Studi GB, Natale: 'Terza dose perde efficacia dopo 10 settimane' Per… - gabriele_penati : @GiovaQuez @milan_corner Ma quelli con la terza dose sono gli anziani... con questa legge blocchi tutti -