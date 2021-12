Terza dose anticipata, riapre il maxi hub del Valentino (Di lunedì 27 dicembre 2021) riapre il maxi hub del Valentino per far fronte alle nuove misure introdotte dal Governo contro il Covid, che stabiliscono la scadenza del green pass a sei mesi e la Terza dose dopo 4 mesi dalla seconda. La Regione Piemonte ha reso noto che dal 3 gennaio il maxi hub utilizzato già nella prima fase della campagna vaccinale tornerà a funzionare gestito dalla Città della Salute di Torino. Avrà una capacità di somministrazione giornaliera pari a 2.000 dosi. Intanto proprio durante la sua giornata di visita in Piemonte il generale Figliuolo ha annunciato che la Terza dose sarà fatta a quattro mesi dalla seconda, ma potrebbero essere necessari ulteriori anticipi: “Ci sono paesi intorno a noi che hanno deciso di ridurre il richiamo a 3 mesi. Noi per ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 27 dicembre 2021)ilhub delper far fronte alle nuove misure introdotte dal Governo contro il Covid, che stabiliscono la scadenza del green pass a sei mesi e ladopo 4 mesi dalla seconda. La Regione Piemonte ha reso noto che dal 3 gennaio ilhub utilizzato già nella prima fase della campagna vaccinale tornerà a funzionare gestito dalla Città della Salute di Torino. Avrà una capacità di somministrazione giornaliera pari a 2.000 dosi. Intanto proprio durante la sua giornata di visita in Piemonte il generale Figliuolo ha annunciato che lasarà fatta a quattro mesi dalla seconda, ma potrebbero essere necessari ulteriori anticipi: “Ci sono paesi intorno a noi che hanno deciso di ridurre il richiamo a 3 mesi. Noi per ...

