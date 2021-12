Terremoto oggi in Italia 27 dicembre 2021 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di lunedì 27 dicembre 2021)27Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, lunedì 27: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 26Cosa fare ...

Advertising

SkyTG24 : Grecia, terremoto al largo di Creta: la scossa più forte è di magnitudo 5.4 - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - infoitinterno : MOTTA S. ANASTASIA, IERI E OGGI SCOSSE DI TERREMOTO AVVERTITE ANCHE A BRONTE - trilubiusgrow : RT @benerinaldi: Oggi a #SANTOSTEFANODISESSANIO (Aq) per inaugurare la splendida torre medicea risorta dopo il terremoto del 2009. @BorghiP… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Grecia, terremoto al largo di Creta: la scossa più forte è di magnitudo 5.4 -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto oggi

Anche qualche ora prima, nella stessa area, era stato registrato un altrodi magnitudo 5.2 a una profondità di 9 km. Non sono stati segnalati danni né vittime.a Creta , in Grecia, al largo della parte orientale dell'isola. I sismografi hanno registrato nell'arco di tre ore due scosse , la prima di magnitudo 5.2 sulla scala Richter, come ...IL TERREMOTOPESARO La temuta tempesta di Natale per l'aumento dei codici bianchi e verdi, in seguito alla chiusura per 36 ore (dalle 8 del 24 dicembre) della Guardia medica, non è arrivata, per ora ...Dall’opposizione tentano l’affondo, nella maggioranza tengono a stento i malumori. E si allargano anche oltre il fronte sanitario. Il terremoto che ha investito la Protezione ...