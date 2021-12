Tempesta d'amore, anticipazioni 27 dicembre: una brutta sorpresa per Maja (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per Maja Von Thalheim arriverà una brutta sorpresa legata ancora una volta a Florian, come segnalano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, lunedì 27 dicembre. La giovane ha troncato la sua relazione con il guardaboschi dopo aver scoperto che era stato lui a dire ad Erik di essere spiato dalla polizia, facendo saltare il piano dei Saalfeld che avrebbe permesso a Cornelius di dimostrare la propria innocenza. A quel punto, seppur con il cuore a pezzi, Maja ha deciso di dedicarsi al lavoro e alla produzione dei suoi cappelli e i suoi risultati sono stati premiati dal momento che ha ricevuto un ordine per produrre un'intera collezione. Se l'attività professionale, dunque, sembrerà proseguire a vele spiegate, lo stesso non si potrà dire della ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 dicembre 2021) PerVon Thalheim arriverà unalegata ancora una volta a Florian, come segnalano ledid'di oggi, lunedì 27. La giovane ha troncato la sua relazione con il guardaboschi dopo aver scoperto che era stato lui a dire ad Erik di essere spiato dalla polizia, facendo saltare il piano dei Saalfeld che avrebbe permesso a Cornelius di dimostrare la propria innocenza. A quel punto, seppur con il cuore a pezzi,ha deciso di dedicarsi al lavoro e alla produzione dei suoi cappelli e i suoi risultati sono stati premiati dal momento che ha ricevuto un ordine per produrre un'intera collezione. Se l'attività professionale, dunque, sembrerà proseguire a vele spiegate, lo stesso non si potrà dire della ...

