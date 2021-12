Telecurarsi | mai stato così facile

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Mortalità per infarto triplicata, prime visite giù di oltre il 20 per cento e del 36 per quelle di controllo. Aderenza alle terapie - che in molti casi segna il discrimine tra salvarsi o no - più che dimezzata. Riduzione del 37 per cento delle prestazioni sanitarie, 13 milioni di visite specialistiche sospese, 500 mila gli interventi chirurgici rimandati e 4 milioni gli screening oncologici posticipati. Sono solo alcuni dei dati che spiegano meglio di qualsiasi parola gli effetti del Covid-19 sull’assistenza sanitaria non direttamente legata alla pandemia. Di fronte all’impossibilità di seguire in modo adeguato tanti pazienti, la soluzione va cercata nella tanto citata, più a parole che nei fatti (almeno finora), telemedicina: ovvero la possibilità di curare pazienti a distanza, grazie al supporto della tecnologia. Nel Recovery Plan sono stati previsti 7 miliardi di euro per la ...