Tapiro d'oro dell'anno a Roberto Mancini: "Se andiamo ai Mondiali portatemene uno più grosso"

Il Tapiro d'oro dell'anno di Striscia la Notizia va a Roberto Mancini, il ct dell'Italia alla guida della quale quest'anno ha vinto gli Europei ma ha poi mancato l'accesso diretto ai Mondiali del 2022. Il tecnico jesino ha ricevuto il poco ambito premio e ha accolto Valerio Staffelli con ottimismo in vista dei playoff decisivi di marzo: "E' vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite. In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo".

