Tangenti in Puglia, il video che mostra il passaggio della mazzetta all’ex dirigente della Protezione civile (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo le notizie ora spuntano anche le immagini che risalgono a quello scorso 23 dicembre e che mostrano chiaramente il passaggio di denaro dall’imprenditore Luca Leccese a Mario Antonio Lerario, ex dirigente della Protezione civile della Regione Puglia. Al centro delle immagini acquisite c’è la consegna di una tangente da 10.000 euro: per la procura di Bari è stato possibile procurarsi quei filmati grazie a una microspia piazzata dagli investigatori nella macchina di Lerario, che dopo quella intercettazione è stato arrestato in flagranza per corruzione e da quel giorno si trova in carcere. Intanto continuano le indagini della Procura sull’ospedale Covid nella Fiera del Levante. ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo le notizie ora spuntano anche le immagini che risalgono a quello scorso 23 dicembre e cheno chiaramente ildi denaro dall’imprenditore Luca Leccese a Mario Antonio Lerario, exRegione. Al centro delle immagini acquisite c’è la consegna di una tangente da 10.000 euro: per la procura di Bari è stato possibile procurarsi quei filmati grazie a una microspia piazzata dagli investigatori nella macchina di Lerario, che dopo quella intercettazione è stato arrestato in flagranza per corruzione e da quel giorno si trova in carcere. Intanto continuano le indaginiProcura sull’ospedale Covid nella Fiera del Levante. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tangenti per appalti Covid tra champagne e carne pregiata. In carcere dirigente Regione Puglia, due imprenditori ai… - fattoquotidiano : Tangenti in Puglia, il dirigente arrestato aveva fatto bonificare l’ufficio. Ai domiciliari due imprenditori (e spu… - SimonettaCom : RT @aboubakar_soum: Lottiamo da anni contro sfruttamento, caporalato e assistenzialismo imprenditoriale che lucrano su miseria braccianti.… - icemastromatteo : RT @aboubakar_soum: Lottiamo da anni contro sfruttamento, caporalato e assistenzialismo imprenditoriale che lucrano su miseria braccianti.… - larapontarelli : RT @aboubakar_soum: Lottiamo da anni contro sfruttamento, caporalato e assistenzialismo imprenditoriale che lucrano su miseria braccianti.… -