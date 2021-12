Tamponi quasi introvabili in farmacia: disponibilità nei centri del Gruppo San Donato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Code chilometriche per i Tamponi alle farmacie, ormai “sold out” da giorni per quanto riguarda gli appuntamenti: la caccia a uno slot libero per poter effettuare un test Covid è sempre d’attualità e l’aumento dei contagi e dei contatti durante le feste non ha fatto altro che far crescere la domanda. A questo proposito, i centri del Gruppo San Donato ricordano la propria disponibilità ad effettuare il servizio di Tamponi rapidi, con esito in 15 minuti: in vista dell’ultimo dell’anno ci sono ancora dei posti nelle due Smart Clinic di Orio al Serio e Stezzano (a Orio Center e al centro commerciale Le Due Torri) e al Centro Diagnostico di Treviglio. Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Code chilometriche per ialle farmacie, ormai “sold out” da giorni per quanto riguarda gli appuntamenti: la caccia a uno slot libero per poter effettuare un test Covid è sempre d’attualità e l’aumento dei contagi e dei contatti durante le feste non ha fatto altro che far crescere la domanda. A questo proposito, idelSanricordano la propriaad effettuare il servizio dirapidi, con esito in 15 minuti: in vista dell’ultimo dell’anno ci sono ancora dei posti nelle due Smart Clinic di Orio al Serio e Stezzano (a Orio Center e al centro commerciale Le Due Torri) e al Centro Diagnostico di Treviglio.

