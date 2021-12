Tamponi in Lombardia | la strategia anti-caos | potenziati gli hub di Milano e orari più lunghi nelle farmacie

Advertising

RegLombardia : ??A fronte di 44.221 tamponi effettuati, sono 5.065 i nuovi positivi (11,4%). ?? Consulta online la piattaforma con i… - Corriere : Tamponi in Lombardia, potenziati gli hub di Milano e orari più lunghi nelle farmacie: il piano anti-caos - Paolo_Bargiggia : Solo un Governo di cialtroni, da sempre schierato contro il popolo, poteva combinare un altro simile casino. Da: 'i… - ScikingFS : Sospetto che l'ennesima onda contro la Lombardia per il caos tamponi (che colpisce tutta Italia, tra l'altro) sia d… - Miki_2313 : RT @RegLombardia: ??A fronte di 44.221 tamponi effettuati, sono 5.065 i nuovi positivi (11,4%). ?? Consulta online la piattaforma con i dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Lombardia

Scuola, il pressing dei presidi: 'a tutti per tornare in aula e mascherine Ffp2 anche per ... a partire dai governatori del Nord come Zaia (Veneto), Toti (Liguria), Fontana () e ...Nelle ultime 24 ore sono stati processati 343.968con un tasso di positività al 9%. Sono ...- Sono 5.065 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 27 dicembre 2021 in, ...(Adnkronos) - Sono 30.810 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 27 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del..(Adnkronos) - Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 27 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi ...