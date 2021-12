Tampone rapido, quando e perché può dare falsi negativi. Nei primi giorni dell'infezione non identifica il virus (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tampone rapido negativo e molecolare positivo: perché può succedere? Con i nuovi casi in costante aumento e il dilagare della contagiosa variante Omicron, sempre... Leggi su ilmattino (Di lunedì 27 dicembre 2021)negativo e molecolare positivo:può succedere? Con i nuovi casi in costante aumento e il dilagarea contagiosa variante Omicron, sempre...

Giorgiolaporta : Arriva il #tampone rapido che si fa con la saliva e dà il risultato in pochissimi minuti, senza essere invasivo. Mi… - ameliapepe1 : Tampone rapido antigenico su Amazon a 5,99€ l’uno (pochi pezzi) - danielenovv : Il tampone rapido non serve ad un cazzo, negativo dopo 5 tamponi rapidi, positivo al molecolare, informatevi ragazzi. - ari_hill93 : @robinaroby1 @alemi1715 @sposaisterica @baboskibe E anche i vaccinati basta il tampone rapido della farmacia dopo una settimana - Mielinaa : @ele_cel esatto, che poi non voglio dire dopo due anni quello che bisogna fare perché ognuno ha la propria coscienz… -