Supereroi, il cinema del rispecchiamento di Paolo Genovese stavolta funziona solo a metà (Di lunedì 27 dicembre 2021) A un certo punto, in Supereroi, vediamo il giovane professore di fisica Marco mentre da solo, a casa, sta mangiando del cibo cinese preso al takeaway, e nel frattempo guarda in tv, ripetendola, quella buffa scena di Love Actually in cui il primo ministro inglese Hugh Grant è beccato dalla sua assistente mentre balla al ritmo di Jump delle Pointer Sisters. È una scena che non ha nulla di specificatamente italiano, che cita un celebre film d’intrattenimento che appartiene all’immaginario globale e descrive un’abitudine, quella di consumare cibo da asporto nelle tipiche confezioni di cartone, che da spettatori avremo visto almeno un milione di volte tale e quale in qualunque film americano. E in effetti è esattamente così questo Supereroi di Paolo Genovese, di cui era già uscita la versione romanzo da ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) A un certo punto, in, vediamo il giovane professore di fisica Marco mentre da, a casa, sta mangiando del cibo cinese preso al takeaway, e nel frattempo guarda in tv, ripetendola, quella buffa scena di Love Actually in cui il primo ministro inglese Hugh Grant è beccato dalla sua assistente mentre balla al ritmo di Jump delle Pointer Sisters. È una scena che non ha nulla di specificatamente italiano, che cita un celebre film d’intrattenimento che appartiene all’immaginario globale e descrive un’abitudine, quella di consumare cibo da asporto nelle tipiche confezioni di cartone, che da spettatori avremo visto almeno un milione di volte tale e quale in qualunque film americano. E in effetti è esattamente così questodi, di cui era già uscita la versione romanzo da ...

