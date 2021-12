SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi lunedì 27 dicembre 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) lunedì 27 dicembre 2021 alle ore 20:00 va in scena un appuntamento straordinario con il gioco SupeEnalotto. L’amata lotteria italiana torna infatti dopo aver lasciato i suoi giocatori senza concorso nel giorno di Natale. Come spesso accade in concomitanza delle festività del nostro calendario, l’estrazione del SuperEnalotto non si è infatti svolta il 25 dicembre 2021 con una nuova opportunità per i giocatori di andare a caccia del Jackpot multimilionario che si riproporrà in occasione di lunedì 27 dicembre 2021. Scopri la combinazione vincente di giornata che può dare un primo premio da ben 130 milioni di euro. Intanto anche oggi al fianco ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021)27alle ore 20:00 va in scena un appuntamento straordinario con il gioco SupeEnalotto. L’amata lotteria italiana torna infatti dopo aver lasciato i suoi giocatori senzanel giorno di Natale. Come spesso accade in concomitanza delle festività del nostro calendario,delnon si è infatti svolta il 25con una nuova opportunità per i giocatori di andare a caccia del Jackpot multimilionario che si riproporrà in occasione di27. Scopri la combinazionedi giornata che può dare un primo premio da ben 130 milioni di euro. Intanto ancheal fianco ...

Advertising

infoitcultura : L’estrazione di SuperEnalotto e Lotto oggi sabato 25 dicembre non ci sarà: quando si recupera, il calendario - infoitcultura : L’estrazione di SuperEnalotto e Lotto oggi sabato 25 dicembre non ci sarà: quando si recupera, il calendario - infoitcultura : Superenalotto, ufficiale: spostata l’estrazione del concorso numero 154 - corrierefirenze : L’estrazione del 23 dicembre ha arricchito il Natale di un fortunato vincitore - Side73Dark : Ormai si guarda al referto del #tampone come si guarderebbe ad una schedina del superenalotto dopo l'estrazione. ??… -