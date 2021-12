Sui regali natalizi i figli di Kate ruppero una tradizione… oppure no?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Si sa che nelle famiglie reali le tradizioni sono un marchio che difficilmente si tende a rompere e questo riguarda anche le festività, come ad esempio quella del Natale. Leggi anche -> Natale con i Reali: Meghan ed Edoardo Mapelli Mozziuna tradizione, mentre…. Non ne è immune ovviamente la Famiglia Reale inglese, che cerca sempre di mantenere nel tempo intatte le proprie tradizioni e usanze, eppure c’è qualche eccezione… Come da tradizione, è risaputo, che la Royal Family festeggia il Natale nella tenuta di campagna della Regina a Sandringham. Le celebrazioni sono molto tradizionali e discendono molto spesso dalle loro origini tedesche. Una di queste tradizioni è quella di aprire ialla vigilia di Natale, come appunto avviene di consueto in Germania. Questo è confermato dall’ex-chef reale ...