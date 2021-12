"Succederà tra 15 giorni". Bassetti, ciò che nessuno dice sul caos tamponi e quarantena: così torneremo in lockdown (Di lunedì 27 dicembre 2021) La festa è già finita? Che cosa ci aspetta da qui alle prossime settimane? Lo ha chiesto David Parenzo a Matteo Bassetti, intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta anche da Concita De Gregorio. L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova è stato uno dei primi a sostenere che le regole sulla quarantena vanno cambiate: “Quello che stiamo vedendo noi come medici è che i vaccinati con due o tre dosi non sviluppano il Covid come l'anno scorso”. Attualmente, infatti, i sintomi sono compatibili con quelli del raffreddore e dell'influenza: “Durano 3-4 giorni, il vaccino rende questa infezione molto più gestibile e vivibile. Poi ci sono i non vaccinati che fanno storia a sé. Oggi siamo di fronte a circa 30mila contagi - è il ragionamento di Bassetti - nella realtà sono molti di più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) La festa è già finita? Che cosa ci aspetta da qui alle prossime settimane? Lo ha chiesto David Parenzo a Matteo, intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta anche da Concita De Gregorio. L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova è stato uno dei primi a sostenere che le regole sullavanno cambiate: “Quello che stiamo vedendo noi come medici è che i vaccinati con due o tre dosi non sviluppano il Covid come l'anno scorso”. Attualmente, infatti, i sintomi sono compatibili con quelli del raffreddore e dell'influenza: “Durano 3-4, il vaccino rende questa infezione molto più gestibile e vivibile. Poi ci sono i non vaccinati che fanno storia a sé. Oggi siamo di fronte a circa 30mila contagi - è il ragionamento di- nella realtà sono molti di più ...

Mini quarantena per chi ha booster: "O rischio paralisi con 10 mln di persone in isolamento" "Andiamo verso circa 100mila contagi al giorno e questo succederà credo a brevissimo - le sue ... Al momento, infatti, per rientrare tra i "contatti stretti" basta una stretta di mano o, per esempio, la ...

"Andiamo verso circa 100mila contagi al giorno e questo succederà credo a brevissimo - le sue ... Al momento, infatti, per rientrare tra i "contatti stretti" basta una stretta di mano o, per esempio, la ...