“Sto per diventare papà”. Cicogna in arrivo a Uomini e Donne, annuncia così la gravidanza della fidanzata (Di lunedì 27 dicembre 2021) Splendida notizia per gli amanti di ‘Uomini e Donne’. Un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi sarà molto presto papà. Ad annunciare tutto ci ha pensato lui stesso con un un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Entusiasmo alle stelle per l’ex volto del programma di Canale 5 e per la sua fidanzata, che è apparsa anche in alcune delle sue istantanee delle scorse ore. Dopo la delusione a ‘UeD’, per il giovane è tempo di riscatto e rivincite e può adesso diventare genitore. Sulla sua pagina social, a corredo di foto e video che certificano questo straordinario avvenimento, il ragazzo ha scritto come didascalia: “La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Splendida notizia per gli amanti di ‘’. Un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi sarà molto presto. Adre tutto ci ha pensato lui stesso con un un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Entusiasmo alle stelle per l’ex volto del programma di Canale 5 e per la sua, che è apparsa anche in alcune delle sue istantanee delle scorse ore. Dopo la delusione a ‘UeD’, per il giovane è tempo di riscatto e rivincite e può adessogenitore. Sulla sua pagina social, a corredo di foto e video che certificano questo straordinario avvenimento, il ragazzo ha scritto come didascalia: “La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire ...

