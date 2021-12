"Stiamo studiando una soluzione". Quarantena, la rivoluzione di Figliuolo: il piano per liberare gli italiani (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con la variante Omicron che sta facendo schizzare i contagi-Covid alle stelle, senza però particolari conseguenze per i vaccinati, balza all'ordine del giorno il tema della Quarantena, dell'isolamento fiduciario per chi ha avuto un contatto con un positivo. In molti, in primis Matteo Bassetti, pongono l'accento sul fatto che con le attuali regole si rischia di paralizzare il Paese, già ad ora la stima riferisce dei oltre 1 milione di persone in Quarantena. Il tutto mentre la situazione sanitaria resta sostenibile. E il fatto che qualcosa, a breve, possa cambiare, lo conferma direttamente il generale Francesco Paolo Figliuolo: "La riflessione sul numero di persone in Quarantena l'abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con la variante Omicron che sta facendo schizzare i contagi-Covid alle stelle, senza però particolari conseguenze per i vaccinati, balza all'ordine del giorno il tema della, dell'isolamento fiduciario per chi ha avuto un contatto con un positivo. In molti, in primis Matteo Bassetti, pongono l'accento sul fatto che con le attuali regole si rischia di paralizzare il Paese, già ad ora la stima riferisce dei oltre 1 milione di persone in. Il tutto mentre la situazione sanitaria resta sostenibile. E il fatto che qualcosa, a breve, possa cambiare, lo conferma direttamente il generale Francesco Paolo: "La riflessione sul numero di persone inl'abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati stannocon l'Istituto Superiore di Sanità", ...

Ultime Notizie dalla rete : Stiamo studiando Quarantena Covid, Figliuolo: "Stiamo riflettendo, scienziati al lavoro" "Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati - aggiunge a margine della visita all'hub vaccinale pediatrico allestito a Torino dalla Compagnia di Sanpaolo - si sta studiando ...

Gallagher in Sud Sudan, si lavora ad una visita del Papa l'anno prossimo ... il Papa aveva rivelato il suo proposito: "I miei collaboratori stanno studiando la possibilità di ... Da loro, chiesa giovane, è venuta questa cosa, e stiamo pensando, là la situazione è molto brutta, ...

Renato Brunetta: "Stiamo studiando il tampone gratis per gli studenti"

"Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati - aggiunge a margine della visita all'hub vaccinale pediatrico allestito a Torino dalla Compagnia di Sanpaolo - si sta...... il Papa aveva rivelato il suo proposito: "I miei collaboratori stannola possibilità di ... Da loro, chiesa giovane, è venuta questa cosa, epensando, là la situazione è molto brutta, ...Il commissario per l'emergenza: "Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati, si sta studiando cosa mettere in campo" ...