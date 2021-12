Stefano De Martino: nuovo show da domani sera (Di lunedì 27 dicembre 2021) C’è grande attesa per il nuovo programma televisivo che vedrà Stefano De Martino nel ruolo di conduttore: si chiama Bar Stella e andrà in onda in seconda serata su Rai Due a partire da domani, 28 dicembre. Il titolo dello show è una citazione ad un luogo del cuore del celebre ballerino e showman. Stefano De Martino sta per tornare in tv: dal 28 dicembre, su Rai Due, il ballerino e showman condurrà un nuovo show in seconda serata: Bar Stella sarà l’appuntamento settimanale con il pubblico e il titolo è una dedica ad un luogo molto caro a De Martino. Bar Stella, che replicherà in tv le ambientazioni dei bar “di una volta”, sarà un ritorno al passato e ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 dicembre 2021) C’è grande attesa per ilprogramma televisivo che vedràDenel ruolo di conduttore: si chiama Bar Stella e andrà in onda in secondata su Rai Due a partire da, 28 dicembre. Il titolo delloè una citazione ad un luogo del cuore del celebre ballerino eman.Desta per tornare in tv: dal 28 dicembre, su Rai Due, il ballerino eman condurrà unin secondata: Bar Stella sarà l’appuntamento settimanale con il pubblico e il titolo è una dedica ad un luogo molto caro a De. Bar Stella, che replicherà in tv le ambientazioni dei bar “di una volta”, sarà un ritorno al passato e ...

