Stati Uniti | Biden insultato con frase in codice pro Trump

enpaonlus : Cucciolo di cane attraversa la frontiera tra Messico e Stati Uniti e viene accolto dagli agenti. Una buona notizia,… - Agenzia_Ansa : Settemila voli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Sta… - Agenzia_Ansa : E' morta Sarah Weddington, avvocato icona per aver rappresentato 'Jane Roe', Norma McCorvey, nel caso Roe v. Wade a… - CesareInvictus : Nel sud degli Stati Uniti la stragrande maggioranza della popolazione bianca era povera, costituita da modesti agri… - Loredanataberl1 : RT @RaiNews: Aveva 26 anni quando sottopose alla Corte Suprema il caso di 'Jane Roe'. La sentenza portò alla legalizzazione dell'aborto neg… -

Il Fatto Quotidiano

"Negliabbiamo un'alta richiesta perché dovremmo usare i test in modo più intensivo di quello che facevamo prima, anche in situazione in cui abbiamo persone vaccinate e con il booster", ...... come l'aggravarsi in Italia della Pandemia, la nomina del nuovo presidente della Repubblica, un possibile nuovo presidente del Consiglio, elezioni anticipate e tassi in rialzo negli. ...Diversi governi stanno adottando misure più stringenti e sta diventando sempre più difficile spostarsi da un paese all'altro ...Alcuni personaggi di rilievo a sinistra continuano a sminuire il problema, arrivando a sostenere che l’allontanamento di alcuni professori colpevoli di aver sostenuto tesi eterodosse è il segno di un’ ...