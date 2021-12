Sport in lutto, il campione muore a 41 anni. Stroncato dal Covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sport in lutto per la morte dell’ex campione del mondo di kickboxing, scomparso lo scorso 16 dicembre a 41 anni dopo aver contratto il Covid-19. Una battaglia lunga, che però non è riuscito a vincere. “Sfortunatamente il mio incontro del 4 dicembre è stato cancellato”, aveva scritto sul suo profilo Instagram pubblicato una foto scattata dal letto dell’ospedale. “Sono disgustato ma vivo grazie alla mia piccola moglie e al mio amorevole zio Osman Yigin. Un sacco di malattie attaccheranno i miei polmoni. La PCR che mostra l’infiammazione dei miei polmoni è alta a 165, ma la norma è tra 0 e 5. Un guerriero non abdica mai!!!!!! Tornerò ancora più forte. Grazie già a tutti per il vostro supporto”, aveva annunciato sul post Instagram. Frederic Sinistra, conosciuto anche come The Udertacker (il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)inper la morte dell’exdel mondo di kickboxing, scomparso lo scorso 16 dicembre a 41dopo aver contratto il-19. Una battaglia lunga, che però non è riuscito a vincere. “Sfortunatamente il mio incontro del 4 dicembre è stato cancellato”, aveva scritto sul suo profilo Instagram pubblicato una foto scattata dal letto dell’ospedale. “Sono disgustato ma vivo grazie alla mia piccola moglie e al mio amorevole zio Osman Yigin. Un sacco di malattie attaccheranno i miei polmoni. La PCR che mostra l’infiammazione dei miei polmoni è alta a 165, ma la norma è tra 0 e 5. Un guerriero non abdica mai!!!!!! Tornerò ancora più forte. Grazie già a tutti per il vostro supporto”, aveva annunciato sul post Instagram. Frederic Sinistra, conosciuto anche come The Udertacker (il ...

