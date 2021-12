Sport in lutto | era ricoverato in terapia intensiva ma lascia l’ospedale per curarsi a casa Il campione muore a 41 anni

(Di lunedì 27 dicembre 2021) "Mio marito non è morto di Covid". Frederic The Undertaker Sinistra è deceduto a 41dopo aver abbandonato l'ospedale nonostante le difficoltà respiratorie molto gravi che gli erano state diagnosticate. La notizia della scomparsa dell'exbelga di kick boxing ha destato molto scalpore ecco perché sua moglie, Célia, pubblicando un post sul profilo instagram del marito, ha voluto chiarire che il contagio e gli effetti devastanti del virus non hanno avuto alcuna correlazione con le sofferenze letali. E l'arresto cardiaco che ha stroncato la vita del lottatore sarebbe la conseguenze di altre patologie. "Ne faccio un punto d'onore – ha scritto la donna -. Lotterò affinché la verità sia ristabilita e il suo nome ripulito da tutte queste calunnie". Tutto il resto sono fake news. Quali bugie? Quelle che – aggiunge la donna nel suo sfogo – ...

Advertising

gauchonews : Lutto nel #calcio argentino, morto il 25enne Diego Armando Montiel: meningite fulminante #Argentina - Nazione_Pisa : Pisa in lutto, addio a Mauro Isetto - vendutoschifoso : RT @lorenzdonofrio: Aiuto, @fanpage diventa complottista? 'Una serie di situazioni che inizia ad essere davvero preoccupante... qualche do… - Beppe1158 : RT @lorenzdonofrio: Aiuto, @fanpage diventa complottista? 'Una serie di situazioni che inizia ad essere davvero preoccupante... qualche do… - TeleradioNews : Caserta. Mondo sportivo a lutto per la morte di Giuseppe Morbiducci, proprio a Natale - Caserta. Un altro pezzo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport lutto

Corriere Romagna

di RedazioneL'ex patron del Palermo in ospedale a Udine dopo una complicazione improvvisa. Non si tratta ... il figlio 23enne di Maurizio Pochi mesi fa Zamparini aveva vissuto un grave: a ...Pochi mesi fa aveva vissuto un grave: la morte del figlio Armando di 23 anni che era stato trovato morto in un appartamento. Secondo Stadionews è probabile che il problema sia da mettere in ...L’ex patron del Palermo in ospedale a Udine dopo una complicazione improvvisa. Non si tratta di Covid. Pochi mesi fa era morto suo figlio di 23 anni ...Aveva 51 anni, allenava la categoria Esordienti dello Zianigo. «Insegnava l’etica dello sport, i nostri ragazzi increduli».. La moglie: «Era un gigante buono, apprezzato da tutti» ...