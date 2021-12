Sport | 2021 la storia di un anno di vittorie indimenticabili

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “Si è parlato molto dell’straordinario vissuto dalloitaliano. Sono certo che per voi, come per tutti i campioni, i trionfi non bastino mai. Dobbiamo però saper apprezzare lequando avvengono. I tifosi, me compreso, le ricordano tutte“. Ha sintetizzato quest’ultimodicon queste parole il premier Mario Draghi durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Orodel CONI. Un tributo da una delle più alte cariche dello Stato che come lui stesso ha ricordato è “stato educato a farefin da bambino”, e per un periodo anche con “spirito agonistico“, lasciando una “traccia indelebile“. “Farea livello agonistico, a qualunque livello, è profondamente educativo, lascia un ricordo che rimane per tutta la vita“. ...