Spider-Man: No Way Home, altri 80 milioni al box office USA di Natale, avvio fiacco per Matrix Resurrections (Di lunedì 27 dicembre 2021) Spider-Man: No Way Home prosegue la sua corsa in testa al box office USA, bene anche il debutto del cartoon Sing 2 mentre Matrix Resurrections non cattura il pubblico americano delle sale. Spider-Man: No Way Home prosegue la sua corsa al box office USA natalizio incassando altri 81,5 milione che lo portano a un totale di 467,3 milioni di incassi in patria. A livello globale, Spider-Man: No Way Home è il primo film dal 2019 a superare 1 miliardo di dollari di incasso. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui ...

