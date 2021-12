Spezia, Giampaolo rifiuta la panchina: si va avanti con Thiago Motta? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Marco Giampaolo avrebbe rifiutato la panchina dello Spezia, che potrebbe continuare con Thiago Motta Marco Giampaolo ha rifiutato la panchina dello Spezia. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico dopo aver studiato l’offerta presentata dal ds Pecini, ha rifiutato ancora una volta la panchina del club bianconero dopo i contatti avuti già in estate. Il “no” di Giampaolo rende probabile una continuazione con Thiago Motta, a meno di altri ribaltoni in queste ore L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Marcoavrebbeto ladello, che potrebbe continuare conMarcohato ladello. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico dopo aver studiato l’offerta presentata dal ds Pecini, hato ancora una volta ladel club bianconero dopo i contatti avuti già in estate. Il “no” dirende probabile una continuazione con, a meno di altri ribaltoni in queste ore L'articolo proviene da Calcio News 24.

GIUSPEDU : RT @marcoconterio: ?? ?? Lo #Spezia verso la conferma di Thiago Motta in panchina. Niente Marco Giampaolo, il club ligure spera che il tecnic… - BabboleoNews : #Spezia, oggi incontro tra l’allenatore #ThiagoMotta e il dg #Pecini: difficile ricomporre un rapporto ormai incrin… - FabriCento : Se uno #scarso come #Giampaolo si permette di dire no allo #spezia stiamo arrivando no alla frutta, all’amaro! #scarso - CurrentJimmy_ : Giampaolo che dice no allo Spezia, molto triste - GoalItalia : Sfuma il ritorno in panchina di Marco Giampaolo: 'no' allo Spezia ? -