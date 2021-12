“Spero in difesa non si faccia un acquisto come Anguissa” Le parole!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Maurizio De Giovanni, famoso scrittore napoletano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Difensore? Mi auguro che non succedaper, che è arrivato nelle ultime ore del mercato, queste succede quando una società cerca di liberarsi degli esuberi. Credo invece che il Napoli, per via della Coppa d’Africa e della cessione molto anticipata di Manolas, abbia bisogno di intervenire nelle prime ore di mercato”. Manolas Napoli Olympiakos “Non sottovaluterei le parole di Ghoulam dopo la sconfitta con lo Spezia, l’algerino ha detto che queste sono partite che perdiamo da anni. E se la vera bestia nera del Napoli fosse proprio il Napoli? Non vorrei che ci fosse una qualche componente dell’anima della squadra che le porta ad avere queste amnesie“.