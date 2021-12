Speedeline di Venezia | 600 operai in lotta contro la delocalizzazione Presidio per tutto il periodo festivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 dicembre 2021) È stato un Natale diquello degli oltre 600 dipendenti dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala, nei pressi di. La fabbrica produce cerchi in lega per auto e veicoli commerciali ed è parte del gruppo svizzero Ronal che in Italia possiede anche un sito in provincia di Bergamo e uno a Maestrino (Padova). Ronal ha 13 siti di produzione nel mondo con 8mila addetti e produce oltre 21 milioni di ruote all’anno. Il gruppo è intenzionato a delocalizzare in Polonia la produzione che oggi avviene a. Da giorni è in corso un sit-in davanti all’azienda che dovrebbe durare per tutte lo festività. Nel solo giorno di Natale 200 persone si sono riunite ci cancelli della fabbrica, mobilitazione che sta raccogliendo molte attestazioni di solidarietà tra la popolazione locale. Il gruppo Ronal non sembra però intenzionato ...