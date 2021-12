Sorrentino, la mano di Maradona e la fine del regime militare dei gorilla argentini (Di lunedì 27 dicembre 2021) Solo una nota (politica) a margine del bellissimo film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”. Il gol fatto con la mano di Maradona (appunto “la mano di Dio” che salva il giovane Fabio-Sorrentino) contro l’Inghilterra non fu, come invece nel film viene sottolineato con passione dal personaggio rappresentato da Renato Carpentieri, il gesto di scherno e di riscatto del mondo povero e messo ai margini contro l’arroganza imperiale, il popolo argentino contro la plutocrazia coloniale, la generosa Buenos Aires contro la tracotanza di Londra, le Malvinas contro le Falkland. No, l’Argentina della giunta militare del generale gorilla Galtieri, in perfetta continuità con quella del macellaio Videla, era la quintessenza di un regime ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Solo una nota (politica) a margine del bellissimo film di Paolo“E’ stata ladi Dio”. Il gol fatto con ladi(appunto “ladi Dio” che salva il giovane Fabio-) contro l’Inghilterra non fu, come invece nel film viene sottolineato con passione dal personaggio rappresentato da Renato Carpentieri, il gesto di scherno e di riscatto del mondo povero e messo ai margini contro l’arroganza imperiale, il popolo argentino contro la plutocrazia coloniale, la generosa Buenos Aires contro la tracotanza di Londra, le Malvinas contro le Falkland. No, l’Argentina della giuntadel generaleGaltieri, in perfetta continuità con quella del macellaio Videla, era la quintessenza di un...

