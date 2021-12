Sorpresa Spezia: arriva la decisione di Giampaolo! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo tutte le voci che lo volevano sulla panchina dello Spezia, secondo Gianluca Di Marzio, Marco Giampaolo avrebbe deciso di non accettare l’incarico. Fermo dallo scorso anno a causa dell’esonero con il Torino, il “Maestro” è alla ricerca di una nuova sfida, ma non sarà quello ligure. Thiago Motta Giampaolo Spezia Una decisione che può far sorridere Thiago Motta, il quale aveva nel contratto una penale che lo Spezia tutelava fino a dicembre 2021 e che ora, non avendo più “rivali” per la panchina può continuare il suo lavoro. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo tutte le voci che lo volevano sulla panchina dello, secondo Gianluca Di Marzio, Marco Giampaolo avrebbe deciso di non accettare l’incarico. Fermo dallo scorso anno a causa dell’esonero con il Torino, il “Maestro” è alla ricerca di una nuova sfida, ma non sarà quello ligure. Thiago Motta GiampaoloUnache può far sorridere Thiago Motta, il quale aveva nel contratto una penale che lotutelava fino a dicembre 2021 e che ora, non avendo più “rivali” per la panchina può continuare il suo lavoro. Francesco Scanu

