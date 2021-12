Sorpresa Cambiaso | l’agente rivela | “Giuntoli ha già provato a prenderlo”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Giovanni Bia, agente del terzino del Genoa, Andrea, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Stando a quantoto, Cristiano, ds del Napoli, aveva già notato l’esterno, provando a portarlo al Bari. E chissà che non si possa immaginare un futuro alla corte partenopea dell’esterno rossoblù. Queste le parole del procuratore in merito: FOTO: Getty –Genoa “è una delle più bellezioni di questa Serie A e ha richieste da mezza Europa. Anche il Napoli potrebbe provare un affondo,è uno che guarda avanti. Lo voleva tre anni fa per portarlo al Bari di De Laurentiis. È un estimatore dida allora. È ancora tutto aperto ma il Napoli in questo ...

