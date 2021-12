Sorelle morte a Roma: un video alimenta i sospetti della famiglia (Di lunedì 27 dicembre 2021) La terribile vicenda che ha visto coinvolte due giovani Sorelle, morte a Roma lo scorso 19 dicembre a seguito dello scontro contro un albero si arricchisce di alcuni importanti particolari. Come riportato dal quotidiano Repubblica, sembra esserci un video girato proprio in via Cilicia dove sono ben visibili delle macchie di sangue pochi metri prima del terribile impatto che ha causato la morte delle giovani. Leggi anche: Roma. Schianto contro l’albero: ecco chi erano Lorena e Antonella, le Sorelle morte Sorelle morte a Roma, l’ipotesi dello scontro tra l’auto e un cinghiale Il video rappresenta un prezioso documento, perchè secondo la famiglia le ragazze sarebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) La terribile vicenda che ha visto coinvolte due giovanilo scorso 19 dicembre a seguito dello scontro contro un albero si arricchisce di alcuni importanti particolari. Come riportato dal quotidiano Repubblica, sembra esserci ungirato proprio in via Cilicia dove sono ben visibili delle macchie di sangue pochi metri prima del terribile impatto che ha causato ladelle giovani. Leggi anche:. Schianto contro l’albero: ecco chi erano Lorena e Antonella, le, l’ipotesi dello scontro tra l’auto e un cinghiale Ilrappresenta un prezioso documento, perchè secondo lale ragazze sarebbero ...

