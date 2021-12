Sophie gelosa di Jessica | la leccatina allo Champagne non le è piaciuta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tutti scatenati ieri per la festa di compleanno diSelassiè che è stata festeggiata a suon di musica nella casa del Grande Fratello VIP 6. Musica ma non solo perchè si sa, quando c’è da fare festa, viene concessa qualche bottiglia in più ai vipponi. Ed è successo anche ieri, quando gli animi si sono scaldati. In particolareCodegoni non ha gradito un certo avvicinamento sospetto che c’è stato trae Alessandro Basciano. La principessa non molla la presa e anche se il Basciano è sempre più vicino a, affila in ogni caso le sue armi di seduzione. A dire il vero, lo aveva fatto ancora prima che la festa prendesse il via. Per tutto il pomeriggio, lei, Alessandro eavevano provato la coreografia di Grease e la principessa non aveva perso occasione per avvicinarsi all’x ...