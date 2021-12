Sophie Codegoni gelosa di lei: "Ho visto quello che hai fatto" (FOTO) (Di lunedì 27 dicembre 2021) Stasera (Lunedì 27 Dicembre) va in onda su Canale 5 un'altra scoppiettante e nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questa sera mi sa che ne vedremo delle belle sulla Principessa Jessica Selassié, Sophie Codegoni e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basciano. Dopo la puntata di ieri è evidente che Sophie e la Principessa Jessica si stanno contendendo le attenzioni di Basciano. Vediamo cosa è successo ieri. Leggi anche: Alessandro Basciano mette Soleil in un angolo: "Adesso voglio lei.." Sembra che Sophie Codegoni e Jessica Selassié siano grandi amiche ma, forse non così tanto visto che Jessica non sa del bacio tra Sophie e Alessandro che si sono scambiati "teneramente" ieri sera in occasione dei festeggiamenti del compleanno di Jessica. Proprio alla sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Stasera (Lunedì 27 Dicembre) va in onda su Canale 5 un'altra scoppiettante e nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questa sera mi sa che ne vedremo delle belle sulla Principessa Jessica Selassié,e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basciano. Dopo la puntata di ieri è evidente chee la Principessa Jessica si stanno contendendo le attenzioni di Basciano. Vediamo cosa è successo ieri. Leggi anche: Alessandro Basciano mette Soleil in un angolo: "Adesso voglio lei.." Sembra chee Jessica Selassié siano grandi amiche ma, forse non così tantoche Jessica non sa del bacio trae Alessandro che si sono scambiati "teneramente" ieri sera in occasione dei festeggiamenti del compleanno di Jessica. Proprio alla sua ...

