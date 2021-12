Sondaggi Euromedia | per il 75% degli italiani la pandemia non se ne andrà nel 2022

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Pd chiude il 2021 in testa nei consensi secondo gli ultimirealizzati daResearch per Porta a Porta. I dem sono dati al 21,3% quasi due punti sopra Fratelli d’Italia al 19,5% mentre la Lega è ancora più sotto al 17,8%. Il Movimento 5 Stelle segue al 15,7% mentre Forza Italia è all’8,7%. Azione al 3,8% è l’ultimo partito sopra la soglia di sbarramento imposta dall’attuale legge elettorale. Sotto tale quota troviamo Mdp-Articolo1 al 2,4%, +Europa al 2,1%, Italia Viva al 2%, i Verdi all’1,6% e Sinistra Italiana all’1,6%. La quota di indecisi e astenuti è stimata al 35,7%.: lanon se nenelMentre sul finire del 2020 con l’arrivo dei vaccini, glierano più ottimisti ...

Se invece si guarda alla tendenza generale, i sondaggi spesso ci azzeccano. Così è stato ad esempio ... alla agenzia Agi , alla AdnKronos , al Tg della 7 Repubblica fa il riassunto: 'Da Euromedia Reserch i dem ... Dietro FdI e Lega. Flessione del M5S, mentre Forza Italia viene segnalata in crescita. Il partito di Silvio Berlusconi in media ottiene nei vari sondaggi poco più dell'8 per cento. Staccati tutti gli ... I sondaggi definiscono la politica italiana: Pd primo partito, la destra rissosa la supera, vale poco sperare nel bis delle comunali.