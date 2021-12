Advertising

MediasetTgcom24 : Somalia, il presidente Farmajo sospende il premier Roble #somalia - HuffPostItalia : Si aggrava la crisi politica in Somalia. Il presidente Farmajo sospende il premier Roble - periodicodaily : Somalia: presidente sospende il primo ministro #somalia @Billa42_ - EsteriLega : SOMALIA: PRESIDENTE FARMAJO SOSPENDE IL PREMIER ROBLE - Billa42_ : Somalia: presidente sospende il primo ministro -

Il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed 'Farmajo' ha annunciato nel pomeriggio del 26 dicembre la sospensione dall'incarico del primo ministro Mohamed Hussein Roble, ufficialmente in ...Mogadiscio, 27 dic 10:39 - Il primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble ha fatto ritorno al suo ufficio dopo che per alcune ore i militari fedeli al presidente Mohamed...La dinamica della crisi politica somala entra in una nuova e ben più pericolosa fase di contrasto tra il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmajo" e il primo ministro Mohamd ...