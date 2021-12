Solo un governo tecnico può portare il presidenzialismo Ma chi lo vuole davvero?

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 2021 volge al termine portandosi con sé le vicende politiche che lo hanno caratterizzato. Campagna vaccinale, Capitol Hill,, vittorie sportive (anche questa è politica), Pnrr, Ddl Zan, allarme fascismo, Afghanistan e “grande centro”, passando per le elezioni comunali e la raccolta firme per i referendum. Siamo tutti pronti a lasciarci la quasi totalità di questi argomenti alle spalle, tuttavia manca all’appello un’ultima questione: l’elezione del presidente della Repubblica. Come diversi giornali hanno già osservato, mai come in questo caso la scelta del futuro capo dello Stato ha attirato l’attenzione del pubblico e dei partiti coinvolti, questi ultimi impegnati in una corsa contro il tempo per accaparrarsi il ruolo di kingmaker e ridefinire gli equilibri della legislatura. Al momento le uniche cose che sappiamo sono il rifiuto ...

Advertising

borghi_claudio : Oibò, hanno lasciato solo speranza che invece di Draghi ha dovuto farsi accompagnare da quel simpatico mentitore di… - elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - FrancescoLollo1 : Se l'emergenza continua significa che le misure restrittive hanno fallito. Solo il governo dei sedicenti migliori c… - SofiaRic90 : RT @AngeloMietitore: l'accanimento contro i novax è solo un alibi del governo per scaricare la colpa dei suoi fallimenti. in 2 anni avete m… - AlessioCattaneo : RT @LaVeritaWeb: Il giornalista: «Ai vaccini è stato dato un potere salvifico. Il governo doveva essere pragmatico, invece tratta i cittadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo governo

Repubblica Roma

2) Chi deve andare in quarantena? E per quanto tempo? Va in quarantenachi ha avuto 'contatti stretti' (la definizione è del) con un contagiato. Il ministero della Salute ha fissato ...Le regole Ad oggi va in quarantenachi ha avuto 'contatti stretti' (la definizione è del) con un contagiato. Il ministero della Salute ha fissato regole chiarissime: chi è stato vicino a ...Solo per le vacanze tra Natale ... In questa situazione è evidente che il Governo deve sostenere in particolare queste componenti della filiera turistica adottando misure sugli ammortizzatori sociali, ...Dopo l’hijab per le giornaliste televisive e la rimozione dei contenuti media con protagoniste femminili, si aggiunge l'ennesimo divieto per le donne in Afghanistan.