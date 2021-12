Sistema tamponi in tilt, lo sfogo di Figliuolo: «Se fate la fila per il Black Friday, potete farla anche per i test» – Il video (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Bisogna avere tanta pazienza. Molto spesso i cittadini fanno file e file ai Black Friday per acquistare il capo griffato. Giusta la critica, giusto lamentarsi, perché vorremmo vivere in un Paese perfetto, però c’è gente che da due anni tira tutti i giorni, se si è preso un po’ di pausa, anche il commissario se ne fa una ragione». Così Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, ha commentato le code degli ultimi giorni per i tamponi, un Sistema che sembra essere fuori controllo. «Ci stiamo organizzando mettendo in campo anche risorse della Difesa e abbiamo undici laboratori in otto regioni», ha detto il generale. E ha poi aggiunto: «Stiamo facendo anche ulteriori pensate, ma dobbiamo confrontarci col mondo scientifico. ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Bisogna avere tanta pazienza. Molto spesso i cittadini fanno file e file aiper acquistare il capo griffato. Giusta la critica, giusto lamentarsi, perché vorremmo vivere in un Paese perfetto, però c’è gente che da due anni tira tutti i giorni, se si è preso un po’ di pausa,il commissario se ne fa una ragione». Così Francesco Paolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, ha commentato le code degli ultimi giorni per i, unche sembra essere fuori controllo. «Ci stiamo organizzando mettendo in camporisorse della Difesa e abbiamo undici laboratori in otto regioni», ha detto il generale. E ha poi aggiunto: «Stiamo facendoulteriori pensate, ma dobbiamo confrontarci col mondo scientifico. ...

