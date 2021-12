Sissi: la serie tv della principessa ossessionata da capelli e dieta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ma la bellezza costava cara a Sissi. La favola (triste e inquieta) della principessa, rivive in una nuova serie tv su Canale 5. La vita dell’Imperatrice d’Austria e Ungheria, è stata raccontata di nuovo dall’emittente tedesca RTL. E andrà in onda a partire dal 28 dicembre. Negli Anni 50, l’attrice Romy Schneider aveva espresso tutta la straordinaria bellezza e l’eccentricità della principessa, nata a Monaco di Baviera il 24 dicembre 1837, che a 16 anni aveva sposato Francesco Giuseppe I d’Austria. Ora, a recitare nei panni di Sissi, c’è l’attrice Dominique Devenport. Sarà un’altra Phoebe Dynevor? Certamente, dopo il successo di Bridgerton, si prevede un grande successo anche per la serie tv Sissi. Un’altra serie in ... Leggi su amica (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ma la bellezza costava cara a. La favola (triste e inquieta), rivive in una nuovatv su Canale 5. La vita dell’Imperatrice d’Austria e Ungheria, è stata raccontata di nuovo dall’emittente tedesca RTL. E andrà in onda a partire dal 28 dicembre. Negli Anni 50, l’attrice Romy Schneider aveva espresso tutta la straordinaria bellezza e l’eccentricità, nata a Monaco di Baviera il 24 dicembre 1837, che a 16 anni aveva sposato Francesco Giuseppe I d’Austria. Ora, a recitare nei panni di, c’è l’attrice Dominique Devenport. Sarà un’altra Phoebe Dynevor? Certamente, dopo il successo di Bridgerton, si prevede un grande successo anche per latv. Un’altrain ...

Advertising

ChristinaThe8th : E niente, mi sono vista poco fa su un canale la premiera dei primi 2 episodi di #Sissi, che andra in onda su Canale… - bacistaellari : non so voi, ma io sono super excited per la serie di sissi non vedo l'ora che inizi - Turchese4 : RT @Frances68309503: Sempre per la serie 'Migliori esibizioni dell'edizione' in attesa che ricomincino i dt, qualcuno ha già superato Best… - strawberry_friu : Tipo la pubblicità della sErIe eVeNtO Sissi, ogni volta 3 ore - lapresielapagai : Su Canale 5 passa la pubblicità di una serie in prima visione assoluta: l'imperatrice Sissi. Per fortuna fanno una… -