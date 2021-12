Sissi, la nuova serie in costume da guardare in tv: quando inizia, trama, cast e anticipazioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal 28 dicembre su Canale 5 andrà in onda la nuova serie-evento “Sissi”, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre. La serie, realizzata per la tv... Leggi su today (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal 28 dicembre su Canale 5 andrà in onda la-evento “”, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre. La, realizzata per la tv...

Advertising

infoitcultura : Sissi su Canale 5: trama e quando va in onda la nuova fiction - infoitcultura : Sissi, è in arrivo una nuova serie tv: cast, trama, streaming, quante puntate sono e come rivedere le repliche - merinpops : Ho dato un’occhiata al trailer della nuova serie tv su Sissi - lapresielapagai : Su Canale 5 passa la pubblicità di una serie in prima visione assoluta: l'imperatrice Sissi. Per fortuna fanno una… - zazoomblog : Sissi è in arrivo una nuova serie tv: cast trama streaming quante puntate sono e come rivedere le repliche - #Sissi… -