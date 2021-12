Sileri | “verso 100mila contagi al giorno”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “Dal 10 gennaio si torna in presenza a scuola. E’ verosimile che nei prossimi giorni si arrivi in generale a 100 milaalma se non tutti vanno in ospedale per la scuola non vedo un grande problema”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloa Sky Tg24 L'articolo proviene da Forze Armate News.

100mila contagi Covid al giorno"/ "Lockdown non vaccinati? Non serve" da #DefendNZ DUBBI DEI PRO VITA DOPO REPLICA DEL MINISTERO Anche per questo c'è il timore, espresso chiaramente da ...Anche per il sottosegretario alla Salute Pierpaolouna 'revisione' delle regole è '... altrimenti si va comunqueun lockdown generalizzato vedendo quante persone oggi vaccinate, ma con ..."Ora tutta la nostra attenzione è riversata ai più piccoli. Vacciniamoci, vacciniamo i nostri bambini e i nostri insegnati" ...COSENZA – “Dal 10 gennaio si torna in presenza a scuola. E’ verosimile che nei prossimi giorni si arrivi in generale a 100 mila contagi al giorno ma se non tutti vanno in ospedale, per la scuola non v ...