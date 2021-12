Sileri: “Stiamo uscendo dalla pandemia, perché la variante Omicron è il canto del cigno di questo virus” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “E’ verosimile che la variante Omicron sia oltre il 50-60% di tutto il virus che in questo momento circola nel nostro Paese. Per modalità di diffusione, perché contagia cinque volte tanto la Delta e la Delta plus, che erano le varianti precedentemente circolanti, capiamo bene che in una, massimo due settimane Omicron prenderà il sopravvento sulla popolazione positiva: questa sarà la variante con la quale dovremo confrontarci nelle prossime settimane”, dice. E quanto affermato dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri il quale, intervenendo ai microfoni di Sky Tg24, ha ipotizzato di qui a poco fino a “100mila casi al giorno nel Paese”. Sileri: “E’ chiaro che sarà necessaria una revisione della quarantena, ma non credo sia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) “E’ verosimile che lasia oltre il 50-60% di tutto ilche inmomento circola nel nostro Paese. Per modalità di diffusione,contagia cinque volte tanto la Delta e la Delta plus, che erano le varianti precedentemente circolanti, capiamo bene che in una, massimo due settimaneprenderà il sopravvento sulla popolazione positiva: questa sarà lacon la quale dovremo confrontarci nelle prossime settimane”, dice. E quanto affermato dal sottosegretario alla Salute, Pierpaoloil quale, intervenendo ai microfoni di Sky Tg24, ha ipotizzato di qui a poco fino a “100mila casi al giorno nel Paese”.: “E’ chiaro che sarà necessaria una revisione della quarantena, ma non credo sia ...

