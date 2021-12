Sileri: "Oltre il 50-60% del virus che circola in Italia è Omicron. Verso 100mila casi al giorno" (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Oltre il 50-60% di tutto il virus che circola attualmente in Italia è dato dalla variante Omicron che, per modalità di diffusione, contagia cinque volte di più delle varianti Delta e Delta plus. In massimo due settimane la Omicron avrà preso il sopravvento sulla popolazione positiva e sarà il virus con cui saremo chiamati a confrontarci”. Così Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto in diretta su Skytg24. ?È necessaria una revisione delle regole della quarantena ma non è questo il momento. Credo che sia auspicabile ma probabilmente tra 10 o 15 giorni da oggi”, ha aggiunto il sottosegretario, “con due varianti che circolano nel Paese, la Delta e la Omicron, non si possono togliere le persone dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) “il 50-60% di tutto ilcheattualmente inè dato dalla varianteche, per modalità di diffusione, contagia cinque volte di più delle varianti Delta e Delta plus. In massimo due settimane laavrà preso il sopravvento sulla popolazione positiva e sarà ilcon cui saremo chiamati a confrontarci”. Così Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, intervenuto in diretta su Skytg24. ?È necessaria una revisione delle regole della quarantena ma non è questo il momento. Credo che sia auspicabile ma probabilmente tra 10 o 15 giorni da oggi”, ha aggiunto il sottosegretario, “con due varianti cheno nel Paese, la Delta e la, non si possono togliere le persone dalla ...

