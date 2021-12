Serie A, il Genoa solo con 11 punti: è record negativo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Genoa ha concluso il girone d’andata del campionato in corso con 11 punti: i rossoblù non avevano mai ottenuto così pochi punti dopo 19 giornate in massima Serie (tre in meno dei 14 conquistati dopo 19 giornate nel 2019/20). L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime due gare giocate in Serie A: la Dea non collezionava due partite consecutive senza vincere da ottobre scorso (1N, 1P). L’Atalanta ha chiuso il girone d’andata del torneo in corso con 38 punti: i nerazzurri non avevano mai ottenuto così tanti punti dopo 19 giornate (due, in più dei 36 conquistati dopo le 19 giornate della Serie A 2020/21). L’Atalanta non pareggiava una gara per 0-0 in Serie A da agosto 2021 (0-0 v Bologna al Gewiss Stadium). Il Genoa è ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilha concluso il girone d’andata del campionato in corso con 11: i rossoblù non avevano mai ottenuto così pochidopo 19 giornate in massima(tre in meno dei 14 conquistati dopo 19 giornate nel 2019/20). L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime due gare giocate inA: la Dea non collezionava due partite consecutive senza vincere da ottobre scorso (1N, 1P). L’Atalanta ha chiuso il girone d’andata del torneo in corso con 38: i nerazzurri non avevano mai ottenuto così tantidopo 19 giornate (due, in più dei 36 conquistati dopo le 19 giornate dellaA 2020/21). L’Atalanta non pareggiava una gara per 0-0 inA da agosto 2021 (0-0 v Bologna al Gewiss Stadium). Ilè ...

