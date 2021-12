Serie A, gennaio per riparare: cosa serve sul mercato alle otto big (Di martedì 28 dicembre 2021) Save the date: 3 gennaio 2022. Poi 31 gennaio 2022. Un mese di fuoco per correggere gli errori estivi, intervenire nelle aree rimaste scoperte e far fronte a problemi nati in corso d’opera. Insomma, spazio al mercato invernale che per le otto big (bentornata alla Fiorentina) può riservare sorprese e colpi di scena. Difficile assistere a colpi da novanta anche se le società che necessitano di interventi non sono poche. A partire dalla Roma, con Mourinho che aspetta rinforzi in difesa e a centrocampo. Necessario sostituire Kjaer per il Milan mentre il Napoli ha bisogno di un centrale, con la Juventus a caccia di una punta proprio come la Lazio. E poi c’è l’Inter che aspetta occasioni, Inzaghi non disdegnerebbe un’alternativa in più, magari un jolly di fare più ruoli. MILAN L’emergenza infortuni che in questi anni non ha ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Save the date: 32022. Poi 312022. Un mese di fuoco per correggere gli errori estivi, intervenire nelle aree rimaste scoperte e far fronte a problemi nati in corso d’opera. Insomma, spazio alinvernale che per lebig (bentornata alla Fiorentina) può riservare sorprese e colpi di scena. Difficile assistere a colpi da novanta anche se le società che necessitano di interventi non sono poche. A partire dalla Roma, con Mourinho che aspetta rinforzi in difesa e a centrocampo. Necessario sostituire Kjaer per il Milan mentre il Napoli ha bisogno di un centrale, con la Juventus a caccia di una punta proprio come la Lazio. E poi c’è l’Inter che aspetta occasioni, Inzaghi non disdegnerebbe un’alternativa in più, magari un jolly di fare più ruoli. MILAN L’emergenza infortuni che in questi anni non ha ...

