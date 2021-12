Senza i ricoveri dei No Vax l’Italia sarebbe in zona bianca, spiega Abrignani (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Il virus non ci lascia il tempo per convincere i non vaccinati, sta correndo velocissimo», dice al Corriere Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano, membro del Comitato tecnico scientifico. Con la variante Omicron i contagi salgono rapidi, più di quanto fosse prevedibile. Mentre dalla Germania arrivano notizie di una discesa della curva, a tre settimane dal lockdown imposto ai No Vax. «Oggi più del 80% dei letti sono per i non vaccinati. E non è giusto. Se le Regioni dal giallo passeranno all’arancione, e speriamo non al rosso, la responsabilità sarà in gran parte di chi ha rifiutato la profilassi anti Covid», dice lo scienziato. «I dati dell’Istituto superiore di sanità ci dicono che una persona non immunizzata di 80 anni ha un rischio 85 volte più alto di finire in terapia intensiva rispetto a un vaccinato. Il rischio è 13 volte più alto tra ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Il virus non ci lascia il tempo per convincere i non vaccinati, sta correndo velocissimo», dice al Corriere Sergio, immunologo dell’Università Statale di Milano, membro del Comitato tecnico scientifico. Con la variante Omicron i contagi salgono rapidi, più di quanto fosse prevedibile. Mentre dalla Germania arrivano notizie di una discesa della curva, a tre settimane dal lockdown imposto ai No Vax. «Oggi più del 80% dei letti sono per i non vaccinati. E non è giusto. Se le Regioni dal giallo passeranno all’arancione, e speriamo non al rosso, la responsabilità sarà in gran parte di chi ha rifiutato la profilassi anti Covid», dice lo scienziato. «I dati dell’Istituto superiore di sanità ci dicono che una persona non immunizzata di 80 anni ha un rischio 85 volte più alto di finire in terapia intensiva rispetto a un vaccinato. Il rischio è 13 volte più alto tra ...

