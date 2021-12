Sentieri Selvaggi | o l’immenso cinema di una volta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic – Esiste un film che racchiude nei suoi 114 minuti una potenza smisurata. È la summa della poetica di John Ford, qui in uno stato di grazia, e uno dei capolavori di John Wayne, degno di stare nella triade perfetta assieme a Un Dollaro d’Onore e Un Uomo Tranquillo. È il 1956, e mentre l’era di Eisenhower scorreva placida (troppo placida) era necessario cantare di un’epoca ancora vicina come cronologia, ma ormai scomparsa.(The Searcherers in originale) è la storia di una famiglia e dell’uomo che la protegge. Ma è anche la storia del west, come la vedevano Ford e Wayne., una storia da ricordare La storia è nota a tutti, ma non fa male ricordarla. 1868 (quindi 88 anni prima dell’uscita del film e in teoria chi aveva vissuto quegli anni poteva essere ancora vivo), Territorio ...