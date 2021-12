Sentenza clamorosa | Costa Crociere condannata a risarcire naufrago con 92mila euro

(Di lunedì 27 dicembre 2021)dovràun passeggero dellaConcordia, nave da crociera naufragata all'Isola del Giglio dieci anni fa, non solo per i danni patrimoniali subiti dalma anche per quelli da stress...

Con unala Sezione I Civile del Tribunale di Genova (giudice Paolo Gibelli) ha accolto in pieno le tesi del Codacons, che difendeva il passeggero, riconoscendo le responsabilità di ...Con unala Sezione I Civile del Tribunale di Genova (giudice Paolo Gibelli) ha accolto in pieno le tesi del Codacons, che difendeva il passeggero, riconoscendo le responsabilità di ...La Costa Crociere dovrà risarcire con circa 92.700 euro un naufrago della Costa Concordia. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non ...Costa Crociere dovra’ risarcire passeggero difeso dal Codacons anche per i danni da stress post-traumatico Genova: Vittoria del Codacons contro Costa Crociere, con la società di navigazione che dovrà ...