Scuola: studente Righi, 'ffp2? Noi studenti quello che capita, le usa chi se le può permettere' (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Il Righi ha distribuito ffp2 a tutti i docenti mentre noi studenti indossiamo quello che capita: c'è chi usa la mascherina di stoffa, chi la chirurgica, chi le sottospecie in dotazione della Scuola e chi, soprattutto nell'ultimo periodo con l'impennata dei contagi invece l'ffp2". Lo dice all'Adnkronos uno studente del liceo scientifico Righi, membro del collettivo Ludus, che afferma: "non abbiamo garanzie che i nostri compagni cambino la mascherina tutti i giorni. Dubito che chi la usa di stoffa la lava quotidianamente. Sicuramente ffp2 distribuite all'ingresso potrebbero salvaguardare tutti di più". Lo studente ricorda che "in un primo momento a settembre il personale Ata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Ilha distribuitoa tutti i docenti mentre noiindossiamoche: c'è chi usa la mascherina di stoffa, chi la chirurgica, chi le sottospecie in dotazione dellae chi, soprattutto nell'ultimo periodo con l'impennata dei contagi invece l'". Lo dice all'Adnkronos unodel liceo scientifico, membro del collettivo Ludus, che afferma: "non abbiamo garanzie che i nostri compagni cambino la mascherina tutti i giorni. Dubito che chi la usa di stoffa la lava quotidianamente. Sicuramentedistribuite all'ingresso potrebbero salvaguardare tutti di più". Loricorda che "in un primo momento a settembre il personale Ata ...

