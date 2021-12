Scuola: Sasso, ‘dispositivi aerazione fondamentali, ora lo dice anche Oms’ (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “I dispositivi di aerazione e ventilazione che assicurano un efficace ricambio dell’aria sono un’arma fondamentale per contrastare la pandemia. Non solo vaccini e tracciamento, ma impianti di areazione soprattutto nelle scuole. Ora lo dice in modo netto e inequivocabile anche l’Oms, sollecitando un cambio di passo a tutti i livelli nel’adozione di questi strumenti”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso che aggiunge: “La cosa conforta soprattutto chi come il sottoscritto da mesi chiede che la campagna vaccinale venga accompagnata e rafforzata dal’installazione di tali dispositivi in tutti gli ambienti chiusi, a cominciare dalle scuole”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “I dispositivi die ventilazione che assicurano un efficace ricambio dell’aria sono un’arma fondamentale per contrastare la pandemia. Non solo vaccini e tracciamento, ma impianti di areazione soprattutto nelle scuole. Ora loin modo netto e inequivocabilel’Oms, sollecitando un cambio di passo a tutti i livelli nel’adozione di questi strumenti”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sottosegretario all’Istruzione Rossanoche aggiunge: “La cosa conforta soprattutto chi come il sottoscritto da mesi chiede che la campagna vaccinale venga accompagnata e rafforzata dal’installazione di tali dispositivi in tutti gli ambienti chiusi, a cominciare dalle scuole”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

