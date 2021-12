Scuola: preside Istituto Gesù-Maria, ‘palese discriminazione non garantire ffp2 a tutti’ (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “E’ una palese discriminazione non garantire mascherine ffp2 a tutti, personale scolastico e studenti di ogni ordine e grado. E’ un controsenso, una contraddizione rispetto alla contagiosità a cui stiamo assistendo”. Lo dice senza mezzi termini all’Adnkronos Rocco De Maria, preside dell’Istituto paritario Gesù-Maria, nella Capitale che riferisce: “Già prima della chiusura delle scuole ho assistito ad una progressiva sempre maggiore diffusione dell’uso di ffp2 da parte degli studenti. A cui non mi sono opposto, nonostante l’obbligo fosse per le chirurgiche ed il parere contrario del Cts, perché ho compreso che danno più sicurezza. So che a gennaio i miei alunni verranno tutti in ffp2, ma è ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “E’ una palesenonmascherinea tutti, personale scolastico e studenti di ogni ordine e grado. E’ un controsenso, una contraddizione rispetto alla contagiosità a cui stiamo assistendo”. Lo dice senza mezzi termini all’Adnkronos Rocco Dedell’paritario, nella Capitale che riferisce: “Già prima della chiusura delle scuole ho assistito ad una progressiva sempre maggiore diffusione dell’uso dida parte degli studenti. A cui non mi sono opposto, nonostante l’obbligo fosse per le chirurgiche ed il parere contrario del Cts, perché ho compreso che danno più sicurezza. So che a gennaio i miei alunni verranno tutti in, ma è ...

