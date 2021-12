Scuola, i presidi: «Subito mascherine Ffp2 a tutti gli studenti. No alla Dad fino al 31 gennaio» (Di lunedì 27 dicembre 2021) mascherine Ffp2, rischio Dad, screening ancora lento I presidi fanno le pulci agli interventi previsti dal decreto del 24 dicembre. “Non consideriamo una misura sufficiente l’acquisto di mascherine Ffp2. Da distribuire a chi svolge attività scolastiche e didattiche a favore dell’infanzia. E a chi è a contatto con alunni esonerati dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione”. Così Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio. presidi Lazio: Subito Ffp2 per tutte le scuole I presidi del Lazio chiedono la fornitura da parte della struttura commissariale di Ffp2 a tutte le scuole e per tutti gli studenti. “Tanto più che l’uso di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021), rischio Dad, screening ancora lento Ifanno le pulci agli interventi previsti dal decreto del 24 dicembre. “Non consideriamo una misura sufficiente l’acquisto di. Da distribuire a chi svolge attività scolastiche e didattiche a favore dell’infanzia. E a chi è a contatto con alunni esonerati dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione”. Così Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionaleper il Lazio.Lazio:per tutte le scuole Idel Lazio chiedono la fornitura da parte della struttura commissariale dia tutte le scuole e pergli. “Tanto più che l’uso di ...

