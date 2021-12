Scuola: Giannelli (presidi), ‘autorità sanitarie riconsiderino uso per tutti Ffp2’ (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Ritengo opportuno che le competenti autorità sanitarie riconsiderino l’utilizzo a Scuola delle mascherine Ffp2. Mi è ben chiaro che in passato il Cts ne aveva sconsigliato l’uso generalizzato ma le peculiarità della nuova variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione. I ragazzi che utilizzano mezzi pubblici e dedicati già dovranno indossarle per raggiungere le scuole. I numeri dei contagiati di quest’ultime ore ci dicono che la fascia dei più piccoli è ancora quella più colpita, probabilmente perché tra loro i vaccinati sono ancora troppo pochi”. Lo dichiara il Presidente nazionale dell’Anp, Antonello Giannelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Ritengo opportuno che le competenti autoritàl’utilizzo adelle mascherine Ffp2. Mi è ben chiaro che in passato il Cts ne aveva sconsigliato l’uso generalizzato ma le peculiarità della nuova variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione. I ragazzi che utilizzano mezzi pubblici e dedicati già dovranno indossarle per raggiungere le scuole. I numeri dei contagiati di quest’ultime ore ci dicono che la fascia dei più piccoli è ancora quella più colpita, probabilmente perché tra loro i vaccinati sono ancora troppo pochi”. Lo dichiara il Presidente nazionale dell’Anp, Antonello. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

